中信兄弟南港旗艦店2.0「B-SPACE」今天正式開幕，副領隊彭政閔也親自現身，大讚全新的旗艦店不只是讓球迷買東西，也能看球、吃吃喝喝，被問到是否能夠來旗艦店捕捉「野生恰哥」？他笑答：「當然有機會。」

「B-SPACE」18日至25日展開試營運，領隊劉志威表示，光是試營運首日只開放會員進場，就有150萬的營業額，直逼一檔主題日，龍象大戰主題日加上上周旗艦店試營運營業額就達600萬。

劉志威表示，「B-SPACE」不只是販賣商品的地方，比賽期間也能放下大螢幕，讓球迷來此看球、吃吃喝喝，還能當作官方攝影棚，朝多角化經營，讓球迷有個自己基地的感覺。

新的旗艦店也打破彭政閔對過去商品部的印象，「現階段各球團都很用心在經營，包含培養球員、技術、行銷，商品也越來越有質感，以往商品不只是讓人覺得是來買東西，過去慶城街的商品不有個小桌子，但場地較小，現在這裡還可以辦活動，球迷還能看球、有吃的、喝的。」

至於是否有機會來旗艦店捕捉到「野生恰哥」？彭政閔笑著說：「當然有機會！因為我有時候會去樓上開會，會經過這裡。」

(中時 )