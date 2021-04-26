紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）上周在該國政府成立的「紐中關係促進委員會」發表演講時闡述了紐西蘭的對華政策，並稱對美加英紐澳的五眼聯盟（ Five Eyes Alliance）擴大職權範圍的作法感到不安。此番講話引起印太地區議論，新中關係也引發國際媒體關注和審視。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，馬胡塔在演講強調，五眼聯盟不應該偏離成員間分享情報的安排，紐西蘭對於五眼聯盟試圖擴大職權，並涉入其他軍事外交事務持保留態度。此外，馬胡塔還闡述了紐西蘭與中國的雙邊貿易安排，並提及與聯盟成員國在涉及中國人權問題上的分歧。

報導說，自2017年以來，中國就已經是紐西蘭最大貿易夥伴。2021年初，紐西蘭曾拒絕簽署五眼聯盟批評中國的聯合聲明，包括香港和新疆議題，紐西蘭聲稱該國已分別就有關問題表達自己的立場。

BBC指出，馬胡塔的發言引起輿論騷動，他隔天對媒體回應稱，五眼聯盟僅涉及安全和情報框架，是為特定目的而建立，沒有必要每當與中國出現問題時，都要援引五眼聯盟做出回應。她認為，實際上從區域角度建立更廣泛的共識更應該做的事情，因為對涉中議題的關注不能只限於五眼聯盟。

馬胡塔的演講發表兩天後，澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）在抵達紐西蘭訪問時說，澳大利亞認為五眼聯盟是非常重要的戰略聯盟，但各國將以他們各自選擇的方式表達關切。

報導表示，紐澳之間對華政策與對五眼聯盟角色有不同看法的問題再次被凸顯出來。北京方面亦立即讚譽馬胡塔的發言，重申中國與紐西蘭關係良好，並與紐西蘭同聲譴責五眼聯盟試圖擴大職權的決定。

不過紐西蘭研究中國的學者、坎特伯雷大學（University of Canterbury）教授安妮─馬里．布萊迪（Anne-Marie Brady）分析稱，馬胡塔對五眼聯盟的批評是「畫蛇添足」。馬胡塔小心翼翼地不去冒犯中國，但卻冒犯了紐西蘭的盟友們，她也提到新疆、香港與人權問題都有表述，但對五眼聯盟的評論卻會被中國拿來做宣傳。

紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）對馬胡塔的發言表示，紐西蘭的對華友善政策不表示將對中國屈膝。但是，英國《衛報》（The Guardian）評論稱，外界對於五眼聯盟出現分歧的討論已無法遏止。澳洲前外長唐納（Alexander Downer）在推特上表示，現在是「四眼和另一隻會眨的眼」，澳大利亞亦表示將加強與紐西蘭的溝通。

報導表示，地理位置遠離全球大陸地區的紐西蘭，在當代戰爭歷史中，鮮少被參與或被波及，因此其對中西強權的軍事角逐以及外交爭鬥一直保持距離。此刻高層對中國政策的談話，再次凸顯紐西蘭的外交風格。

(中時新聞網)