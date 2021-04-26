次女高音克里斯塔．露德薇希是文化藝術界具代表性的人物，受到指揮家卡拉揚（左）的肯定。（DG環球唱片提供）

次女高音克里斯塔．露德薇希（右）是文化藝術界具代表性的人物，受到指揮家伯恩斯坦（右）的肯定。（DG環球唱片提供）

根據維也納國家歌劇院宣布的消息，一代傳奇次女高音克里斯塔．露德薇希過世，享壽93歲。她生前的退休巡迴音樂會，台灣是其中一站，當晚她身穿金色禮服，演唱理查．史特勞斯的藝術歌曲〈明天〉，令不少樂迷懷念至今，今日消息傳出，諸多樂迷也感到不捨。

露德薇希出生於1928年德國柏林，她來自音樂世家，雙親都是歌劇院歌手，她自小由母親啟蒙學習唱歌，她生前曾表示，「唱歌對我來說就像學習走路一樣自然。」

露德維希在1955年加入維也納國家歌劇院，並在指揮大師卡爾．貝姆的帶領下，於具指標性的薩爾茨堡音樂節演出。她曾演過的代表性角色包括莫札特歌劇《女人皆如此》裡的朵拉貝拉、《費加洛婚禮》裡的童僕凱魯比諾，《玫瑰騎士》裡的奧克塔文伯爵、貝多芬《費黛里奧》的萊奧諾拉等。

由於她能飾演的角色多元，音域寬廣圓潤，具表現力，是大指揮家卡拉揚、伯恩斯坦所公認的具代表性次女高音。曾在英國倫敦皇家歌劇院、紐約大都會歌劇院、米蘭的史卡拉歌劇院等具代表性場館演唱。

台北愛樂合唱團音樂總監古育仲表示，露德薇希是女神等級的次女高音，「她是一個時代的範本，除了唱得好，對於藝術歌曲的藝術性和歌劇角色的個性都很能掌握。」

古育仲表示，學習歌唱的人，熱愛音樂的人，在網路資訊不發達的年代，都是聽她的錄音成長，「她可說是一個傳奇，一個典範人物。」

(中時 )