高雄50歲林姓女子晚間到朋友家小酌，26日凌晨騎機車返家行經鳳南路與南榮路口，撞上一名出門運動、沿斑馬線步行穿越馬路的59歲蘇姓男子，蘇男頭部重創送醫搶救後不治，警方到場為林女實施酒測，林女酒測值超標，警方詢後依涉公共危險罪、過失致死罪移送法辦。

林女當晚是到朋友家聊天，有小酌2杯鋁罐裝啤酒，要回家時想著她就住附近、自認為凌晨車少，才貪圖方便騎機車返家，又疑似擔心被警察抓到酒駕，所以騎車時車速似乎有加快，途中卻撞上正在過馬路的蘇男。

蘇男緩慢步行南榮路口斑馬線到一半，他行經方向紅綠燈已轉變為紅燈，但蘇男依然持續往前走，當時只差幾步就通過馬路的蘇男，被林女撞上噴飛翻轉一圈，落地後在地上滾了幾圈，頭部受創血流滿地，當場失去呼吸心跳。

救護車獲報趕抵，將蘇男送往醫搶救，但因頭部重創、呼吸衰竭，經急救仍不治身亡；而肇事林女雖全身多處擦傷，但經送醫包紮治療，並無大礙。警方聯繫蘇男的年邁母親，蘇母獲悉兒子遭撞傷重不治噩耗，難過到不可置信。

據了解，蘇男很孝順，為照顧臥病在床的母親，沒有結婚，獨自1人照料母親起居，每天晚上母親入睡後，都會出門運動，沒料卻遭酒駕女騎士撞上。肇事林女雖全身多處擦傷，但經送醫包紮治療，並無大礙，她供稱，看到蘇男，要煞車已經來不及了，聽到蘇男因此死亡更是後悔不已。

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(中時 )