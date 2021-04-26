蔡英文滿意度暴跌11% 鄭村棋：操弄民粹搶錢搶權

蔡英文總統的第2任期即將屆滿1周年，根據《TVBS》最新發佈民調，蔡英文的滿意度為41%，和去年8月相比下滑11個百分點。工運人士鄭村棋接受《中時新聞網》訪問表示，蔡英文的民調之所以節節敗退，就是因為她只會操弄民粹的手法已經逐漸被老百姓看破手腳，並指出民進黨去年再度完全執政壟斷行政、立法兩權，處理國政應該要更加穩健，但卻不斷看到他們濫權破壞憲政，伸出魔爪搶奪政府的人事和資源，實在令人相當遺憾。

蔡英文總統任內意外事故頻傳，太魯閣號出軌距離上次普悠瑪只不過短短兩年多的時間，鄭村棋直言，「人民被騙久了總會醒吧，」不要每次出事都只會喊要檢討跟改革，看到蔡英文這樣在處理國家安全問題，大家不生氣才怪。鄭也提到，台灣的經濟因為這次疫情也浮現了不少隱憂，不過蔡政府卻是整天吹噓有台積電「護國神山」，但又不是每個人都因為買賣股票而獲利受益，呼籲大家不要被蔡政府製造的假象給騙了。

工運人士鄭村棋（攝影/邱子軒）

鄭村棋表示，民進黨安排自己的利益都錙銖必較算得很精，但處理公共政策這樣重大的議題卻是顢頇無能且無心，包括進口萊豬一事，罔顧民意反彈及食安疑慮就強行開放，不惜犧牲民眾的健康去換虛無的國際地位，就連過去和民進黨是盟友關係的潘忠政，現在都為了搶救藻礁站出來訴諸公投自救，認為之所以有這麼多公投案的出現，就是民進黨失政造成民怨不滿的結果。

(中時新聞網)