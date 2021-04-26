證交所將於5月7日起至31日止，邀請9家上市公司於5月間於證交所場地舉行自辦法說會，9家出席的公司包括百容（2483）、愛普（6531）、華夏（1305）、亞聚（1308）、傳奇（4994）、虹堡（5258）、晶睿（3454）、台聚（1304）及威強電（3022）等。

這9家將分別於5月7日、5月11日、5月17日、5月18日、5月19日、5月19日、5月21日、5月24日及5月31日舉行。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道。經統計，110年迄目前為止，國內上市公司總計已辦理587場法人說明會。

證交所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

(工商 )