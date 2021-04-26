藝人隋棠和老公Tony婚後育有3個孩子Max、Lucy、Olie，常在網上分享家庭生活，一家有愛互動受到許多粉絲喜愛，昨（25日）她就PO出一段和小兒子Olie的對話，聽到對方太超齡的講話方式，讓當媽的她都忍不住直呼：「常忘記他才2歲」，相當逗趣。

隋棠25日在臉書發文，表示自己剛回家不久，Olie也回家了，對方溜著滑板車進去房間確認她在家後，就面對著窗外仰頭灌氣泡水，隋棠這時便開口問Olie剛剛去哪裏？Olie則一邊喝氣泡水，一邊轉過來看著她，大約安靜了5秒後，Olie才沈穩的說出：「我剛剛去公園玩一下溜滑梯而已啊，然後就回來了。」接著就轉身離開。

隋棠除了分享親子對話，還親自幫Olie剪頭髮。（圖／翻攝自臉書）

聽到Olie如此成熟的回答，隋棠忍不住覺得和兒子對話就像和成人對話一樣，直虧對方是「老成寶寶」，並笑說自己也常常忘記他才2歲，連鐘欣凌看了也逗趣回覆「感覺下次會帶女友回來見妳了」。

不少網友看完隋棠和Olie的互動，也紛紛有感留言「老三都這樣，超齡到不行」、「真的會瞬間忘記他才兩歲哈哈」、「有哥哥姊姊學習力就會特別強」、「以後要叫：歐里大哥了」、「老靈魂的奧里」、「我們家也是最小的比較老成，可能有太多模仿的對象」。

(中時新聞網)