新竹縣陳姓婦人，與家人到合歡山欣賞玉山杜鵑，在武嶺停車場突然高山症發作，不但頭痛、暈眩，呼吸急促，最後更是全身癱軟，情況十分危急；仁愛警分局員警以警車開道，並通報仁愛消防分隊在途中接駁，搶救寶貴生命。

陳姓婦人被攙扶上車後，家屬本來要下山尋求醫療救護，剛好遇到翠峰派出所警員賴奕祥、廬山派出所警員梁玓瑋，在武嶺停車場執行交通疏導勤務，家屬立即向員警求援，賴、梁先以隨車攜帶的氧氣瓶供陳姓婦人使用，暫時緩解身體不適。

警方為掌握黃金救援時機，考量當時為遊客上山車流正擁擠時段，於是報告分局長及通報勤務指揮中心後，以警車鳴笛開道護送陳姓婦人下山，同時也通知仁愛消防分隊救護車，由霧社出發往武嶺前進，警、消兩車在台14甲線15.8公里處會合，完成接駁任務，救護車火速將陳姓婦人送往霧社急救站醫治，保住寶貴生命。

仁愛警分局長莊順智表示，為民服務也是警察的重要工作，民眾若有任何緊急情況，均可撥打110尋求警方協助，員警也會竭盡所能提供協助。目前正值玉山杜鵑盛開，不少遊客慕名而來，但合歡山地處高海拔，氣溫較為寒冷，民眾上山要注意自己的身體狀況，並穿著禦寒衣物，行車務必緊繫安全帶，切勿疲勞駕駛。

(中時 )