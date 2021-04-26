主演BL劇《HIStory-圈套》走紅的男星卞慶華爆經紀糾紛，前東家「唱戲世界娛樂」提告指控，卞慶華在雙方合約存續期間，私接演藝工作，求償200萬元違約金。台北地院今開庭，唱戲的律師有意願調解，法官因此勸雙方「好聚好散」，但卞慶華的律師拒絕說：「原告撤告就是好聚好散。」

唱戲律師表示，與卞慶華合作3、4年，後來雙方可能因工作安排沒有共識，去年3月12日收到卞慶華存證信函通知解約，後來發現卞慶華早已與其他單位洽談寫真集、活動等演藝工作，比如3月13日「台視17唱」臉書粉絲頁就刊登卞慶華參與當週直播的宣傳海報，顯然在與唱戲解約前就已經談妥。

卞慶華的律師則強調沒有違約，稱相關演藝工作都是與唱戲的契約終止後才有的，相關證據都看不出來，卞慶華在解約前就已與其他單位敲定工作，卞慶華無調解意願，「原告撤告就是好聚好散」。法官定6月25日再開庭。

卞慶華出道後參與過《王牌教師 麻辣出擊》、《玩命貼圖》等多部電影演出，2019年因主演BL劇《HIStory-圈套》走紅，因此被譽為「同志天菜」，去年另發行《初心》電子寫真集，還曾有不雅影片流出，影響演藝事業。

(中時 )