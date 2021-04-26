台東縣動物防疫所人員以吹箭方式，為牛隻施打牛結節疹疫苗。（莊哲權攝）

台灣出現「牛結節疹」首例，台東縣有近3000頭牛，縣政府農業處目前已經施打1500頭牛，預計本周五前全部施打完畢，由於台東許多肉牛都是採放牧，必須利用吹箭方式施打，牛隻挨針難免會抓狂，防疫人員不敢掉以輕心。

台東縣政府動物防疫所人員今天下午到市郊1處放牧牛隻地點，利用吹箭施打牛結節疹疫苗，牛隻見到陌生人，又突然挨了1針，有些騷動，但是沒多久就安靜下來。87歲陳姓飼主養牛60年多年，對於這次施打疫苗，很樂意配合，也特地將繩索縮短、繫牢，避免牛隻突然暴走。

防疫人員說，有些牛隻突然挨了1針會抓狂衝撞，上午在另1處牛場注射完1隻後，其它牛隻見狀驚慌逃竄，有一定程度的危險性，因此都會保持約3、4公尺的安全距離，並請飼主把繩索縮短或用電網隔離，有飼主在場，牛隻也比較不會緊張。

台東縣政府動物防疫所第三課課長陳佳欣表示，全台東縣乳牛有8戶，肉牛有95戶，總頭數近3000隻，乳牛因為在柵欄裡扣起來，可直接注射，比較方便快速，肉牛則必須用吹箭，如果順利，1天可以施打200多頭牛，但是有些養牛戶分散或在偏鄉，執行速度就比較慢，預計4月30日前可以全部施打完成。

陳佳欣指出，牛隻施打疫苗後，牛乳在食安上沒有問題，只是乳量會稍微下降，不過仍在乳牛戶能接受的範圍內；牛結節疹是經由蚊蠅傳染，雖然死亡率不高，但是公牛會造成不孕、乳牛乳量減少，肉牛食慾不振，也會造成肉品損耗，肉牛皮膚結痂，皮相也不好，經濟損失非常大。

(中時 )