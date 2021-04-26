房屋稅即將開徵，民眾將於4月底陸續收到稅單開放繳納，繳納時間至5月底。LINE Pay Money繼推出牌照稅早鳥回饋活動頗獲好評，提升不少使用率，今（26）再宣布即日起至2021年6月2日止，只要達成指定條件，使用LINE Pay Money繳房屋稅最高享10%回饋，而可繳稅的縣市也再擴增至14個，讓更多民眾可享受LINE Pay Money便利繳稅。

本月份LINE Pay Money繳納地方稅的縣市再增加4個，目前共有臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣等14個。一卡通指出，服務範圍為電子支付業者最多。

為讓民眾更加熟悉行動支付的功能及便利性，一卡通公司再祭出房屋稅優惠，2021年6月2日前，使用LINE Pay Money消費任三筆，繳房屋稅可享LINE POINTS 2%點數回饋(每帳號最高回饋100點)，活動期間累積消費滿NT$3,000元，繳房屋稅亦可享LINE POINTS 3%點數回饋(每帳號最高回饋250點)，連結台北富邦、新光銀行OMNI-U數位存款帳戶、台新銀行、永豐銀行或高雄銀行帳戶並儲值，符合指定銀行加碼回饋資格，最高再享儲值金5%回饋(銀行條件與回饋上限詳見各行規定)。此外，繳納「高雄市房屋稅」再享抽獎機會，最大獎可抽得iPhone手機乙台。

4月份已開始繳納的使用牌照稅，繳稅當月使用LINE Pay Money消費任一筆，繳使用牌照稅即享LINE POINTS 2%點數回饋(每帳號最高回饋200點)，同樣可享連結指定銀行的繳稅回饋，繳稅優惠期間至5月5日止。牌照稅繳費截止時間依各縣市公告為準，請民眾把握機會提早繳稅享受優惠。

(科技)