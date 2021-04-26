台中市纖維工藝博物館年度主題展「2021台灣藺草工藝大展」登場，將展至9月12日。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市纖維工藝博物館年度主題展「2021台灣藺草工藝大展」登場，將展至9月12日。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市纖維工藝博物館年度主題展「2021台灣藺草工藝大展」登場，將展至9月12日，從藺草材料、編織技法、藺草價值、藝術性等多種角度探討纖維與技藝結合。台中市文化局26日指出，配合518世界博物館日， 5月15日及16日兩天將舉辦「新纖市集」，由在地大里文創暨農特產業者參與，還安排藺草小學堂體驗活動，邀請民眾來感受藺草獨特魅力。

台中市文化局副局長曾能汀表示，藺草編織是大甲等海線地區重要的家庭產業，女性勞動力投入藺草編織，不僅貼補家用，並成為家庭重要經濟來源，成為台中重要的傳統技藝與產業，纖維工藝博物館不僅傳承傳統工藝，更能成為與實用、現代藝術接合的平台。

文化局表示，「2021台灣藺草工藝大展」分為「海風大地」、「縱橫交錯」、「女力崛起」、「美學新藝」、「藺眼相看」等5大特色單元，展出至9月12日為期近5個月，展品從藺編皮包、藺蓆、大甲帽、藺編套裝與禮服到各項藺草藝術品」展現藺草工藝的細緻與多樣性變化，展區也設有藺草意象的網美打卡牆及復古鐵牛車，歡迎打卡拍美照。

文化局指出，配合518世界博物館日，纖維工藝博物館將於5月15日、16日兩天將於纖維廣場舉辦「新纖市集」，邀請在地大里文創暨農特產業者共同參與，B1纖日廣場則舉辦藺草小學堂體驗活動；策展人林志峰、台灣藺草學會及藝師林惠津等人，5月30日將於纖博館B1演講廳推出「新纖工作坊」活動。

(中時 )