日本保養品牌肌研特別針對台灣氣候和消費者膚質，研發打造全新「肌研洗顏對策」系列，嚴選白泥、白茶及酵素等多種有效潔淨美肌成分，搭配肌研經典保濕玻尿酸，不僅能零死角徹底潔淨髒汙，洗後肌膚清透光滑不緊繃，不論何種膚質，都可以體驗洗完臉素肌就透亮發光的驚喜。

想要調理出好膚質，慎選洗臉產品是關鍵的第一步。台灣氣候悶熱潮濕，超過70%的消費者是油性和混合性膚質，容易有過多油脂角質堆積，進而產生粗糙暗沉、黑頭粉刺、毛孔粗大等各種肌膚問題。日本樂敦製藥首次針對台灣消費者需求，研發全新「肌研洗顏對策」系列，從洗臉就開始調理膚質，輕鬆擁有光滑透亮美肌。

肌研全新「肌研洗顏對策」系列。（圖／品牌提供）

肌研皮脂對策洗顏乳適合油性肌、混合肌專用，添加日本樂敦獨特白泥配方，能有效吸附多餘油脂，帶出毛孔深層髒污，夏天容易爆油的膚質也能再現清爽水嫩；肌研暗沉對策洗顏乳適合暗沉肌，白茶萃取精華能洗去多餘的陳舊角質，使肌膚回復透亮淨白；肌研毛穴對策洗顏乳適合毛孔粗大肌，嚴選雙重酵素精華，幫助促進肌膚代謝，深入清潔同時收斂毛孔，重現細緻柔滑肌膚。

全新「肌研洗顏對策」系列採溫和配方，無添加香料、色素、礦物油、酒精，濃密豐盈的泡泡能帶走毛孔深處的殘留髒污和多餘的油脂角質。此外，還添加了肌研經典保濕成分吸附型玻尿酸，在清水沖洗過後，仍能緊密附著於肌膚上。洗完臉後，肌膚不僅不會乾燥緊繃，還能改善肌膚暗沉、粗糙，並提升後續保養的吸收力，讓洗完臉的素顏也能像發光一樣淨透亮白。

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★公佈時間 ｜ 2021/5/6

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)