大員林生活圈葡萄爺爺賴義乾表示，事實上他遇到過這位先生好幾次，但總是差肩而過，今天下午在員林買東西時剛好遇見，鼓起勇氣上前攀談，簡單聊了幾句後拍下背影。（賴義乾提供／吳建輝彰化傳真）

有網友表示常常在員林地區看見這位外送員，也有店家溫暖表示，會把餐點做好，再給這位外送員，讓他不用下車，引發網友熱議。（翻攝臉書「大員林生活圈」／吳建輝彰化傳真）

臉書「大員林生活圈」今天下午出現一張1輛輪椅改裝三輪摩托車正在停等紅燈的照片，但特別的是他旁邊掛著知名外送平台的保溫袋，吸引近千人留言按讚，有網友表示常常在員林地區看見這位外送員，也有店家溫暖表示，會把餐點做好，再給這位外送員，讓他不用下車，引發網友熱議。

貼文一出引發網友熱議，有網友在下方留言表示，「我有看過這位辛苦的uber」、「有收過他送來的餐，辛苦了」，也有暖心的店家回應說，「他有接過幾次我們店的單，我們都會把做好的餐點拿出去給他讓他不用下車」，引發網友討論。

大員林生活圈葡萄爺爺賴義乾表示，事實上他遇到過這位先生好幾次，但總是差肩而過，今天下午在員林買東西時剛好遇見，鼓起勇氣上前攀談，簡單聊了幾句後拍下背影，他說他一天可以跑大約20單左右，與一般外送員相比少了不少，但他仍樂觀努力向前。

賴義乾說，這位生命勇者目視年約45歲左右，他克服身體的殘缺，努力為生活打拼養活自己，相談僅有短短的幾分鐘，但他感觸良多，他最後告訴這位生命勇者一句辛苦了，並將拍下的照片上傳臉書，希望鼓勵更多人，遇到困難不要氣餒，生命一定會自己找到出路。

(中時 )