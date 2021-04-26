來自日本的SAKImoto Bakery高級生吐司26日於板橋大遠百開出全台第4店，座席次規模逾60個位子為全台最大店；台灣總代理拾楀餐飲執行長曾柏憲指出，今年會再展2-3家店，且集中南台灣。

而過去SAKImoto Bakery生吐司即曾經快閃過南紡購物中心、高雄漢神巨蛋等，曾柏憲強調，南台灣會優先展出獨立旗艦店再開百貨購物中心店，以先穩住產能與品質為優先。

根據SAKImoto Bakery統計，自去年4月初來台逾一年周年已銷售近46萬條、65萬片單片生吐司，此次開進新北市新板商圈，座位共66個並設中島櫃設計吧檯區，除了販售生吐司外，還將於28日推出跨界聯名WAT的瓶裝雞尾酒；曾柏憲表示，這一年來購買人次超過10萬，平均客單在260元，他也不諱言，板大店增加客席座位就是為了提高客單價。

而根據估算，SAKImoto Bakery過去一年包括信義區本店、101店與台北南西店，以及全台商場的快閃店等，一年銷售額將近2億元，年營額上億元的烘焙業過去只有日本yamazaki初來台進駐SOGO忠孝店曾創出一年銷售1.2億元紀錄，SAKImoto Bakery三店近2億元還有很大發揮空間。

(工商 )