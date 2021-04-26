台南市每天約有5隻路殺犬貓，過去台南市政府依據廢棄物清理法，將犬貓遺體視為一般廢棄物，跟垃圾一起直接送至焚化爐燒，隨著動保意識提升，今年5月起，推動「台南市街道犬貓大體處理作業流程」，接獲民眾通報犬貓遺體，會由清潔隊將遺體以特製動物屍體袋包裝，送交確認犬貓身分，視寵物登記有無，通知飼主領回或委由廠商統一焚化處理。

南市府農業局動物防疫保護處表示，據環保局統計，台南市每天處理5隻路殺犬貓，每年約1500隻到1700隻處理量，死亡原因包含在公共場所病死、餓死及交通意外造成等情形；過去犬貓遺體被視為一般廢棄物，經民眾通報後，由環保局清潔隊清理焚化。

為妥善處理路殺犬貓，南市府每年編列50萬元辦理「台南市街道犬貓大體處理作業流程」，環保局接獲民眾通報公共場所有路倒犬貓大體後，以特製動物屍體袋包裝，送交動保處動物之家掃描晶片或寵物殯葬業者調查是否為有主犬貓，若有晶片即通知飼主領回；無晶片的大體先行冰存，再委由廠商統一焚化處理。

動保處指出，台南市路殺犬貓善終方案於5月1日開辦，民眾若發現街道死亡的犬貓大體，可撥打環保局服務專線06－2686751或1999市民服務熱線。但若是自家飼養寵物過世，基於使用者付費精神，洽詢私人寵物殯葬業者處理，或於上班時間將犬貓大體送往動物之家灣裡站或善化站。

動保處補充，動物之家的犬貓大體處理費用，10公斤以下每隻500元，10至20公斤1000元，20公斤以上1500元。

(中時 )