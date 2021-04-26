台南市長黃偉哲視察曾文水庫清淤情形時，天空飄起毛毛細雨，他撐著傘笑說「下雨真好」。（張毓翎攝）

截至26日下午6點，曾文水庫蓄水率8.85％、有效蓄水量為4510萬立方公尺，累積降雨量9.3毫米。（張毓翎攝）

旱象持續，水利署化危機為轉機，擴大水庫清淤，水利署南區水資源局請陸軍八軍團、第六河川局協助曾文水庫清淤作業，預計今年清淤量將達590萬立方公尺，可望創新高；截至25日，總清淤量達115.51萬立方公尺，進度超前9.9％。台南市長黃偉哲26日與水利署長賴建信前往視察國軍協助清淤情形，並會見國軍弟兄給予嘉勉。

黃偉哲26日下午前往曾文水庫視察清淤工程，並聽取南水局長連上堯簡報，連上堯指出，曾文水庫年入庫砂量510萬立方公尺，2017至2020年平均年清淤量為243萬立方公尺，為了達成入庫泥砂進出平衡、逐步恢復庫容，採上游保育減淤及庫區水力排砂、陸挖、抽泥及下游還砂於河等方式進行。

連上堯說，今年南水局自辦清淤目標量為525萬立方公尺，再加上國軍協助清淤30萬立方公尺、第六河川局35萬立方公尺，本年度總清淤量可達590萬立方公尺；此外，行政院已核定曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫，2025年完工後，每年可再增加306萬立方公尺清淤量，以淤積零成長為目標。

賴建信提到，經統計1至3月水庫清淤量達到357萬立方公尺，已創歷史最高紀錄，在國軍協助下，有信心本年度總清淤量，將再創下歷史新高。從去年底到目前為止都沒有顯著降雨，必須「多省水、多找水、多調水」三管齊下，而這2天，同仁們趁著低水位，檢查平時埋在水底下、無法目視檢查的設施，以確保供水安全和穩定。

會後雨勢加大，黃偉哲撐著雨傘說，以前遇到下雨會覺得麻煩，現在雨下愈大他愈開心，像他今日上半天行程主要行銷農產品，但這些農特產在生長過程中，沒有水是不行的，所以水情嚴峻，對整個民生及產業發展來說，衝擊非常大，因應未來水資源危機，更需未雨綢繆，藉由這次清淤，盼盡早恢復水庫蓄水容量。

(中時 )