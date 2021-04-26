對於美國海軍艦長翹腳看大陸航母遼寧艦，有認為是美軍的「認知作戰」，不過也有人認為「認知作戰」是慢慢的凝聚共同體意識，不是靠一張照片就是在打「認知作戰」。中華戰略學會研究員、前海軍艦長張競則指出，「認知作戰」其實就是「宣傳戰之舊酒裝新瓶」。

美國海軍日前於臉書放張美軍驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin，DDG-89）監控大陸航母「遼寧號」並排航行的照片，照片中，馬斯廷號艦長坐在椅上翹腳，目視監看遼寧號，引起各方關注，也有仁智互見的解釋。有認為這是美方的「認知作戰」（Cognitive Warfare，Perception warfare），代表美方有信心，對遼寧艦行動全程握。

不過，台灣國際戰略學會理事長王崑義認為，「認知作戰」是慢慢轉化的過程，不是看到一張照片，或是一段視頻，就是在打「認知戰」。中華戰略學會研究員、前海軍艦長張競則指出，「認知作戰」其實就是「宣傳戰之舊酒裝新瓶」。

王崑義日前投書《中國時報》指出，「認知作戰」應該是一種「心靈政治」產生作用，慢慢的凝聚共同體意識，以達到改造價值意識的目的。這是慢慢轉化的過程，不是看到一張照片，或是一段視頻，就是在打「認知作戰」，否則只會讓台灣人跟著產生「認知錯亂」。

張競於2021年4月26日第17期的香港《亞洲周刊》的文章說明，美軍在資訊戰相關準則中，僅對「認知管控」有所規範；軍事學界對於「認知作戰」，其實就是「宣傳戰的舊酒裝新瓶」，並且還在概念形成的辯證階段，尚未納入美軍作戰準則。

張競強調，面對「軍事資訊」時，必須抱持「合理思考」的態度。他認為，美軍在處理這張照片時，未謀定而後動，在計算利弊得失方面有所不逮，因此事後才需要將那張照片下架，似乎顯示未達到預期目的。

(中時新聞網)