響應友善動物的飼養方式，讓母雞自由飛翔，雲朗觀光旗下君品酒店、雲品溫泉酒店，以及翰品酒店花蓮同步推出「友善動物」母親節蛋糕，強調選用「非籠飼雞蛋」製作。另外雲朗線上旅展限時加碼！凡使用「2020 ITF旅展」及「2021台中／高雄旅展」銷售之雲品住宿券，於2021/6/30前平日入住，加碼贈送下午茶或招待一名12歲以下孩童免費入住。

雲朗觀光表示，友善的選擇從感恩的節日開始，人道飼養的母雞，會以放養的方式讓母雞快樂生長與生育，而非以籠養且一籠豢養多隻的方式受限母雞的活動空間，雲朗觀光集團自今年母親節發起選用「非籠飼雞蛋」製作母親節蛋糕，以友善飼養的健康好蛋來感謝母親們的奉獻。

君品酒店推出「義大利經典金合歡蛋糕Mimosa Cake」6吋980元、花盆造型「Giardino」1,980元、客製化「花語系列」2,980元及「La Madame Rose玫瑰夫人」6吋1,280元共四款。雲品溫泉酒店推出紅色高跟鞋與白珍珠造型的「漾媽咪Young」8吋1,080元、水果百匯的「果彩繽紛Colorful」880元及內用限定的「瑰麗Rose」320元+10％。翰品酒店花蓮則首推蒂芬妮綠的「臻愛媽咪」6吋蛋糕680元。另外，品文旅礁溪也推出「巴黎女伶 玫瑰慕斯荔枝蛋糕」4吋350元。

雲品溫泉酒店五月份推出「媽媽喝茶趣」母親節住房專案，官網預訂一泊二食加贈下午茶及雲品館外遊程，還能體驗期間限定「媽媽美麗Salon」及「媽媽手作教室」。同期間，兆品酒店礁溪推出「寵愛母親」住房專案，擁有頭等認證萬年美人湯，享免費升等房型，加贈母親月好禮，每房4,599元起。品文旅礁溪則推「美人假期」住房專案，入住溫泉美人湯客房，加贈「氮氣咖啡美顏午茶」，每房4,157元起。而凡於五月入住兆品酒店嘉義，可參與線上「媽咪我愛妳 中獎帶您住兆品」抽獎活動，還有機會抽中平日豪華雙人房住宿券與兆品咖啡廳午茶券等好禮。

針對母親節，君品米其林三星頤宮中餐廳推出兩種價位母親節限定套餐，每人4,880元或7,880元+10％；雲軒西餐廳提供頂級牛排與焗烤龍蝦吃到飽外，再加碼推出母親節專屬餐點，每人1,980元+10％。雅意義式餐廳母親節假日推出特製套餐，每人4,880元+10％。5/8（六）至5/9（日），雲品溫泉酒店丹彤餐廳料理升級，午餐與母親四人同行更享一人免費，雲月舫則推出母親節特調飲品，而KEN CAN中餐廳於母親節當日推出「醉」愛媽咪與「糕」寵媽咪方案，分別贈送限定款氣泡酒乙支和特製母親節精美蛋糕乙份。

翰品酒店高雄也推出「美好食光 為妳停留」母親節饗宴，港都茶樓5/1（六）至5/9（日）六人餐感恩價只要3,980元+10％，再贈芋頭珍珠露甜湯；品日式料理5/8（六）至5/9（日）用餐贈康乃馨及銀耳紅棗湯，送完為止。5/7（五）至5/9（日）入住翰品酒店花蓮則贈送小蛋糕乙個。4/30（五）至5/31（一）兆品酒店台中推「2021 寵愛媽咪」，精緻饗宴每桌3,999元+10％，圓桌饗宴每桌6,800元+10％，限量贈送紅酒乙瓶、焦糖起士蛋糕乙份及感恩康乃馨。五月份兆品酒店嘉義中式宴席每桌10人8,000元起，4月底前預訂還享精緻6吋蛋糕乙個。

為歡慶母親節，6/30日前使用雲朗「2020 ITF旅展」及「2021台中／高雄旅展」銷售之雲品住宿券於平日入住，加碼贈送下午茶或招待一名12歲以下孩童免費入住，優惠二擇一，每日限量5間。

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