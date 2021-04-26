台北市議員鍾沛君26日在民政部門質詢時提出，北市勞動局對於民間企業職場霸凌採較嚴格的標準，民間企業須訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，但北市府收到行政院人事總處的發函，要求各局處應該都要有「員工職場霸凌防治及處理建議作為」及「員工職場霸凌處理標準作業流程」，但勞動局卻僅轉給各局處，沒有要求各局處。

鍾沛君表示，近期收到許多公務員的陳請、事件不一，鍾舉例，有翡翠水庫員工指出，主管跟他說不要讓我火大，否則我會殺人，鍾詢問勞動局，這樣的例子是否構成職場霸凌？勞動局長陳信瑜說，在言語上有恐嚇的意味，但實務上還是要進一步調查，不過心裡面會產生恐懼和壓力。

鍾沛君指出，職場暴力就是冷暴力，只要當事人心生畏懼就構成職場霸凌，以上的例子已足以讓人心生畏懼。

此外，鍾沛君還說，勞動局在民間企業職場霸凌用了很多心思，2017年至今已裁罰22個單位，裁罰金額超過100萬元，但市府同仁如果遇到職場霸凌卻沒有好的申訴管道。

鍾佩君也要求，勞動局參照勞資爭議調解人制度，事前遴選具心理、醫療、性平領域專業知識之專家學者事先建立名冊，以供接獲申訴時快速組成調查小組；勞動局指出，關於怎麼落實和監督會找專家學者來研究。

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(中時 )