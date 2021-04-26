Facebook 對於動態消息的目標是將用戶覺得最重要的資訊，例如朋友、追蹤的社團和粉絲專頁的貼文排序於個人動態消息的頂端。在此原則下，Facebook 演算法使用數千個訊號，為動態消息的貼文進行排序。今年春天，Facebook 宣佈拓展訊號範圍，根據用戶提供的意見回饋，瞭解用戶最重視的內容。Facebook 也會持續將這類意見回饋納入動態消息排序流程。

【從「是否值得花時間瀏覽」問卷調查取得用戶回饋】

2019 年，Facebook 透過問卷調查，詢問用戶「這則貼文是否值得花時間瀏覽？」，並以用戶的意見回饋作為如何將動態消息貼文排序的參考依據。舉例而言，如果用戶對於某則貼文感興趣，Facebook 會將同類貼文顯示在動態消息較上方的位置；如果較不感興趣，Facebook 會盡可能將同類貼文置於靠近動態消息底部的位置。同時，Facebook 也透過問卷調查，進一步瞭解不同朋友、粉絲專頁和社團對於用戶的重要性，並根據用戶的回應來更新排序演算法。

Facebook 拓展動態消息訊號範圍，透過問卷調查瞭解用戶意見回饋並納入動態消息排序流程。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

雖然根據用戶對貼文按讚、留言或分享的頻率，是判斷用戶對貼文是否感興趣的實用指標，但透過問卷調查有助於完整呈現用戶最重視的貼文類型，也幫助 Facebook 瞭解哪些內容會降低用戶的動態消息使用體驗。現在，Facebook 將根據既有的問卷調查，進一步詢問用戶覺得重要的內容，以及不喜歡在動態消息看到的內容。

【深入瞭解更多從意見回饋得到的訊號】

未來幾個月，Facebook 將測試新的方法，以針對用戶看到的貼文取得更具體的意見回饋，並利用收集到的意見打造更優質的動態消息。以下列舉一些 Facebook 正在探索的新作法：

一、用戶是否認為貼文具有啟發性：曾有用戶表示希望能在動態消息看到更具啟發性且積極正面的內容，因為這類內容不僅可激發動力，也能在 Facebook 以外的地方有所幫助。舉例而言，引述關於某個社群的貼文，能鼓勵用戶花更多時間投入志工服務；一張顯示國家公園的相片，或許能促使用戶花更多時間感受大自然的奧妙。Facebook 正進行一系列的全球測試，透過問卷調查瞭解用戶認為哪些貼文具有啟發性，並將用戶的回應列為動態消息排序方式的參考訊號，以盡可能將更具啟發性的貼文顯示在靠近動態消息最上方的位置。

二、衡量用戶對於特定主題的興趣：即使動態消息顯示的貼文都是來自用戶追蹤的朋友、社團和粉絲專頁，但有時用戶可能不一定對這些貼文感興趣。為解決此問題，Facebook 會詢問用戶是否想看到更多或更少有關特定主題（例如烹飪、體育或政治）的貼文，並綜合用戶的意見回饋，盡可能顯示他們更感興趣的主題內容，減少顯示他們不想看到的主題貼文。

三、深入瞭解用戶想減少看到的內容：根據用戶的意見回饋，越來越多人反映他們看到太多有關政治話題的內容，也看到太多其他類型的貼文和留言。由於這是較為敏感的話題，因此 Facebook 將在未來幾個月深入瞭解哪些種類的內容會與這些負面體驗相關聯。舉例而言，Facebook 會檢視收到大量「怒」心情符號的貼文，並詢問用戶他們想減少看到的貼文類型。

四、讓用戶更直接對貼文提供意見回饋：Facebook 已提供用戶隱藏動態消息的特定貼文功能。不久後，Facebook 也將測試新的貼文設計，讓這個隱藏貼文的選項更加明顯。如果用戶偶然看到覺得無關、不當或惱人的內容，可以點按貼文右上角的 X，從動態消息隱藏該則貼文，同時 Facebook 也會減少顯示這類貼文。

Facebook 將測試新的貼文設計，協助用戶隱藏動態消息的特定貼文。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

Facebook 方面指出，希望為用戶顯示更多他們想瞭解且重視的內容，並減少用戶想看到的內容。雖然互動依舊是 Facebook 將動態消息貼文排序時所使用的眾多訊號類型之一，但這些額外的分析資料能協助 Facebook 更全面瞭解用戶重視的內容，未來，Facebook 也將分享更多關於測試的更多資訊。

(科技)