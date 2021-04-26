大部分的人為了生活都非常努力地賺錢，平時省吃儉用，心儀好久的東西都捨不得買，為了飽腹度日或完成更加遠大的夢想，每一分錢都是相當重要的財產，不過有些人雖然摳門，面對戀人卻非常捨得花錢，搜狐命理專欄《美國女巫》近日就發文點名白羊座、獅子座和天蠍座的男性，平常可能對自己很小氣，但面對女友時出手卻非常大方。

1、白羊男

白羊男在金錢上比較不太會計較，平時自己花錢可能還會稍微注意一下，但如果是女友花錢他們絕對不會有任何意見，因為白羊男一直堅信著「只要女友開心，自己就會好過」的信念，所以非常願意花錢寵愛女友。

另一方面，其實也因為白羊男的「大男人主義」作祟，不願意在另一半面前展現自己沒有能力的一面，所以就算手頭有點緊也會滿足女友的購物需求，而且他們不只對待女友大方，就連女友的家人、朋友，白羊男也絕不吝嗇。

2、獅子男

有時候會感覺獅子男有點摳門，在購買自己的物品，他們通常會選擇最經濟實惠的，但其實他們對朋友、戀人都非常大方，畢竟獅子男的面子可不能丟！錢雖然重要，但賺來就是要花的，而且還可以保住面子，他們絕對十分樂意。

另外，獅子男本來就是屬於喜歡寵愛女友的類型，為了愛情他們非常捨得花錢，只要可以讓對方開心，獅子男絕對會心甘情願地為另一半買、買、買！

3、天蠍男

天蠍男是出了名的「寵妻狂魔」，所以面對女友的請求，他們一定毫不猶豫地答應，有時候甚至不需要女友開口，他們就會主動「上交」，當感情到達一定程度時，就連薪水也願意直接交給對方。

天蠍男可能都捨不得讓自己用好的東西、吃好吃的食物，但總是希望能夠為另一半付出更多，想給女友最好的一切，如果身邊有這樣一心一意愛著你的天蠍男，一定要好好把握！

(中時新聞網)