人氣餐酒品牌金色三麥自2019年推出「UMAMI金色三麥」就引發高度討論，主打以鮮味為料理靈魂，嚴選多項特級海鮮食材入菜，現場除了經典的精釀啤酒外，更有多款紅、白酒，提供饕客更多風味的選擇。首先外型浪漫的魚蟹雙鮮海味小艇，以Q彈的蟹管肉及酥香的軟殼蟹，搭配上等魚子醬，吃得到魚蟹細緻鮮甜的口感，是西班牙傳統下酒小菜。

白酒醬漬海鮮則是一道超高性價比的經典海鮮開胃菜，由主廚每日特選最新鮮的各式海鮮，從完美炙燒的比目魚鰭邊肉、大顆肥美的干貝、鮭魚、鮭魚卵，並放上柑橘果肉增添甜味，整道餐點最吸睛的莫過於粒粒閃耀的魚子醬，最後點綴特製白酒醋凍並淋上蜂蜜，酸酸甜甜的滋味令人著迷。

外型浪漫的魚蟹雙鮮海味小艇及性價比超高的白酒醬漬海鮮（左上）。（圖／楊婕安攝）

與姊妹相聚則少不了必吃的3層英式下午茶，以手工司康、瑪德蓮蛋糕、可麗露、藍莓塔及生巧克力組成，甜點將會不定期更換，驚喜感十足！但店內最受女性喜歡的甜點其實是檸境舒芙蕾，膨鬆討喜的外表一劃開，就能聞到撲鼻而來的蛋奶香及清爽檸檬味，軟綿的舒芙蕾甜而不膩，一口咬下就能在嘴中化開，是令人驚艷的好滋味。

以手工司康、瑪德蓮蛋糕、可麗露、藍莓塔及生巧克力組成的英式下午茶。（圖／楊婕安攝）

除了美食誘人，就連飲品都能擄獲貴婦們的心！夢幻十足的玻璃心花果露，就由調茶師親手製作的鮮透果實晶球，結合新鮮水果、洛神蘋果醬汁，一喝能享受果香酸甜與Q彈口感。另外，結合紅色系莓果茶的紅色古巴冰棒果茶則是夏季必點款，若是熱茶控，則可以嘗試果色天香無糖茶，採用頂級法國紅茶品牌Mariage Freres薰香茶搭配水果切片相當清爽。

玻璃心花果露（左）及檸境舒芙蕾（右）都是店內人氣品項。（圖／楊婕安攝）

烏魚子寶石披薩也是店內的人氣王，以香烤烏魚子配上研磨烏魚子末及櫻花蝦，是最具海味的一款披薩，當季則別錯過陽光鳳梨披薩，加入新鮮鳳梨搭配培根、鮮蝦與清爽的洋蔥，是相當應景的美味。

以香烤烏魚子配上研磨烏魚子末及櫻花蝦的烏魚子寶石披薩。（圖／楊婕安攝）

「UMAMI」以挑高9米的大片落地窗氣派迎客，在裝潢上以金銅與石面異材質拼接打造時尚吧檯，為用餐氛圍帶來寬闊高雅的空間感，更有專業樂師演奏，是相當適合三五好友優雅用餐的選擇。

以挑高9米的大片落地窗氣派迎客，在裝潢上以金銅與石面異材質拼接打造時尚吧檯，為用餐氛圍帶來寬闊高雅的空間感。（圖／品牌提供）

※中時新聞網提醒您：未滿18歲不得飲酒。酒後不開車，安全有保障。喝酒過量，有礙健康！※

▍文末贈獎 ▍

1. 截圖最想吃的料裡照片回貼留言處

2. 留言 ＠3個朋友 寫下「我最想吃UMAMI的哪一道菜」＋FB按讚公開分享本貼文

★獎品內容 ｜「UMAMI英式下午茶兌換券」，共送出3名。

★活動時間 ｜ 即日起-5/3

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。（標記人頭帳號視同自動棄權）

(中時新聞網)