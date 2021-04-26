富邦產險、安達產險的疫苗險日前上架之後，由於國內染疫者人數漸增，使得近期疫苗險詢問度明顯增加。

富邦產險表示，自4月16日開賣國內首張疫苗保單，由於該保險疫苗不良事件費用補償與法定傳染病疫苗預防補償，是不分性別職業採單一費率，3歲至75歲皆可投保，新保單上架詢問度明顯增。安達產險的疫苗險同樣每天都有進件，銷售也穩定增加中。

富邦產險4月16日已開賣台灣首張「疫苗保單」，提供疫苗不良事件費用補償與法定傳染病疫苗預防補償，富邦產險表示，由於3至75歲皆可投保，不分性別職業單一費率，計畫一包括：一、每次住院5千元；二、連續住院達5日以上每次3萬元，保險期間第一項加第二項理賠上限是30萬元，另實支實付住院醫療保險上限最高20萬元，年保費為228元。此外，還有補償金額較多的計畫二，年保費為365元。

富邦產險說，該疫苗險無等待期，投保最快翌日就能生效。更於官網及實體通路推出不同保障方案供民眾選擇，希望透過疫苗保單的保障與支持，提高民眾接種意願。

安達產險的疫苗險，目前除了透過安達產險銷售之外，也透過該公司有簽約的保經代公司進行銷售，至於銀行通路有台新銀行，安達產險說，未來也會透過其他簽約銀行通路進行臨櫃銷售。

安達產險疫苗險主要保障有：一、注射後90天內不良反應都有保障；二、住院每日賠付日額3千元、加護病房定額3萬元保障、死亡費用補償金定額30萬元等，施打兩劑疫苗都可獲得保障，年保費為226元，投保年齡為16至70歲。

除了富邦產險、安達產險之推出年保費2～3百元的疫苗險讓民眾打新冠疫苗無後顧之憂外，其他產險也正積極研發疫苗險，預期未來有更多的疫苗險問市，提供民眾選擇。

(工商 )