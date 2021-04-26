台中市長盧秀燕上任後開通中捷綠線及在防疫、老人健保補助和長照等一連串施政，使《美麗島電子報》公布最新施政滿意度飆升至71%，該媒體董事長吳子嘉指出，這意味著盧秀燕的施政，確實獲得相當程度不同政治色彩的支持者認同，曾參選台中市立委的台中廣播總經理莊子富認為，此次中捷通車，盧市長不分顏色，所有相關人員都力邀出席，他認為，這種作法對敵人實在過於仁慈。

據《TVBS》今(26日)公布台中市長最新民調結果顯示，盧秀燕施政滿意度為58%，較去年12月調查再增加2個百分點，不滿意度為18%。《美麗島電子報》今(26日)公布台中市長最新民調，盧秀燕施政滿意度從去年7月的54%飆升至71%；信任度更從53%提升到73%。在泛綠選民信任度方面，也突破5成，面對2022年地方選舉，盧秀燕無論PK民進黨的蔡其昌立委或何欣純立委都是倍數領先。且再從政治立場交叉分析，會發現即便是「泛綠」選民，滿意盧秀燕的比例為46.9％，不滿意為48％，兩者僅相差1.1個百分點。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，這意味著盧秀燕的施政，確實獲得相當程度不同政治色彩的支持者認同，這應該也是多數民眾和小市民樂見的結果，畢竟地方政府資源有限，把民生做好，還是生活在這個城市的最大目標。

媒體人莊子富26日回應民調結果表示，台中捷運近日正式通車，盧秀燕邀不分顏色，力邀所有相關人員出席，他坦言，這種心胸他還真的沒有，因為明明在網路上某人的側翼就是針對盧市長在打，難道市長不知道嗎？莊子富直言，他個人不是很贊同盧市長的操作，對於敵人實在過於仁慈，因為沒有人知道在藍營遠處於弱勢的網路世界，屆時還有辦法這麼客觀理性嗎？

(中時新聞網)