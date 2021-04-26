房市買氣今年還是旺，中央銀行最新公布的3月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額統計，房貸達8.188兆元，土建融為2.539兆元，續雙創歷史新高，其中房貸餘額年增率9.25％、創14年半新高紀錄。

央行統計顯示，3月房貸餘額已連續49個月創歷史新高，餘額月增555.63億元，較2月的261.89億元高出一倍之多，但低於1月的634.61億元，也低於去年12月的929.56億元及11月的724.56億元。土建融餘額與房貸同步衝高，累計連續25個月創歷史新高，餘額月增246.09億元，高於2月的169.85億元，低於1月的365.63億元，及去年12月的510.55億元。

觀察2月農曆年假期工作天減少至僅16個工作天，房貸餘額增加較緩和，但3月一恢復正常工作天，餘額增加馬上衝至逾500億元的相對高水準，難道政府打炒房未顯現效果？對此，央行官員表示，這次為杜絕投機炒作，在去年12月8日及今年3月18日二度調整選擇性信用管制，主要是針對投機炒作的躉屋客，及法人購置住宅等，並不影響自住購屋人，房貸餘額也仍呈現增加。

銀行房貸主管認為，3月房市買氣熱絡，除來自2月的遞延效應，主要是新完工成屋的交屋潮，整批分戶房貸增加的結果。統計顯示，包括台北、新北、桃園、台中、台南、高雄市等六都，當月移轉棟數月增各為25.8～58.2％不等，六都合計月增45.4％，與去年同期相比的年增各為8.3～19.6％，合計3月年增13.9％。

(工商 )