財政部賦稅署表示，2020年7月1日至2021年6月30日的房屋稅額將於今年5月1日開徵，繳納期限為今年5月31日。若受到疫情影響，民眾無法在期限內繳清稅負，在紓困條例期限前皆可依稅捐稽徵法第26條規定申請延期或分期繳納稅捐，最多可延長一年或分三年繳稅。

房屋稅繳款書是由直轄市及縣市地方稅稽徵機關填發郵寄給民眾，若繳款書遺失或尚未收到，民眾可向房屋所在地的地方稅稽徵機關申請補發，也可利用自然人、金融、工商憑證、已註冊健保卡及密碼等登入地方稅網站，線上查繳稅款。

財政部也提供多元化繳稅管道，民眾可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在新台幣3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等四大超商繳納；也可以透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期儲蓄存款帳戶等方式進行繳稅。

另外，民眾還可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站線上繳稅，或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者之APP，選擇以綁定之信用卡或金融卡繳納稅款。

(工商 )