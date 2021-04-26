女星王彩樺與丈夫黃品文育有一對寶貝女兒，大女兒庭庭和小女兒都是高顏值正妹，還讓王彩樺擁有「國民岳母」的稱號，而王彩樺日前則在臉書曬小女兒的背影照，曝光小蠻腰和一雙大長腿，讓王彩樺直呼：「怎麼看就是水（漂亮）」。

52歲王彩樺曬女兒都引發外界熱議，這回她則曬放送小女兒的背影和正臉入鏡照，王彩樺噴母愛發文寫下：「喜歡（小公主）烏溜溜的秀髮 小蠻腰 修長的腿」，王彩華看著女兒美照，還直呼：「為娘我左看右看上看下看，怎麼看就是水（漂亮），我這媽又在發神經了」。

王彩樺臉書全文。（圖／取材自王彩樺-台灣濱崎步 臉書）

王彩樺文末稱讚小女兒可以拍洗髮精廣告，小甜甜（張可昀）直呼：「超美」、林玟誼大讚：「很可以」，玉女歌手周思潔也說：「女兒真的很美！基因很強耶～」，網友則留言：「女兒在媽媽的眼裡都是美的」、「女兒是媽媽的驕傲」、「妹妹很漂亮，很有氣質」，也釣出王彩樺認同回應。

其實王彩樺過去就曾帶大女兒庭庭，為歌手黃昺翔拍攝歌曲《甜不辣》MV，大女兒庭庭日前還因為照片被轉到PTT表特版被推爆而大紅，空靈的高顏值就曾引發討論，還也有人大讚庭庭像韓星，不過大女兒不嚮往演藝圈，倒是小女兒對音樂有興趣，愛吹直笛、彈吉他，王彩樺還為此狠砸2.8萬元買吉他，也讓人見識到她栽培女兒毫不手軟。

(中時新聞網)