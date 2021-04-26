台中市西屯區潮洋溪出現吳郭魚群聚河面，民眾看到這麼多吳郭魚嘖嘖稱奇。（盧金足攝）

台中市西屯區潮洋溪譽為台版「目黑川」，正值盛開洋紅風鈴木綻放，不輸櫻花粉嫩美景，吸引很多民眾來拍照賞花，但今年也因缺水，潮洋溪水位降低，大量吳郭魚群聚河面，清楚可見，很多民眾在寸土寸金的7期豪宅區附近溪流，看到這麼多吳郭魚嘖嘖稱奇。

「這麼多吳郭魚！」潮洋溪賞花好去處，溪底還有城市罕見的生態景觀，群聚的吳郭魚現身，超大尾的吳郭魚，竟在豪宅與商辦林立的黃金地段出現，民眾大開眼界，直呼難怪七期這麼旺，除了水帶財，還年年有餘（魚）。

潮洋里長陳素貞表示，潮洋溪的吳郭魚從以前就有，近來雖然久未天降甘霖，但潮洋溪中間有地下水湧出，加上河道有階段，溪水流過變成天然打氧機，吳郭魚在乾淨水域愈來愈多，而且每一尾都奇大無比，算是台中市區最天然的戶外水族館。

日本「目黑川」是東京知名賞櫻景點，特色就是兩岸開滿花爭奇鬥豔的櫻花，有如是粉紅色美麗花海隧道，潮洋溪沿著環河路的洋紅風鈴木，粉紅魔力也綻放台中。

建設局表示，栽植洋紅風鈴木為行道樹，具觀賞性，花朵造型呈現繡球狀、整串宛若風鈴，是常見的道路及公園景觀樹種，在春季綻放點綴台中城市景觀，高掛空中的粉紅棉花糖樣深獲網美及大、小朋友喜愛，待葉子落盡後，僅艷麗的花獨展姿態，為市容增添喜氣色彩。

潮洋溪流經7期西屯區的潮洋溪畔，除了洋紅風鈴木，還有白花苦楝樹，樹冠上佈滿白色小細花，與潺潺的潮洋溪流、湛藍的天空，交織出優雅的景致。

(中時 )