台北喜來登大飯店宴會廳推出「喜來約定」2021年婚宴專案，首度針對小資族推出「愛戀」平日專案，每桌10位13,800元，並釋出61個周末好日子的「心戀」專案每桌18,800元，標榜從企劃諮詢、專屬管家、主廚菜單至花卉布置等一應俱全，預訂婚宴專案桌數10桌以上，即贈價值萬元的豪華客房住宿含早餐。2021年加碼獨家優惠，6月30日前預訂任一專案，即雞尾酒會、文定儀式、香檳塔等禮遇三選一，最可省13,200元。

位於捷運善導寺站的台北喜來登大飯店，便捷的交通位置讓與會賓客方便輕鬆抵達，館內宴會廳占地760坪，可容納近百桌賓客，寬敞空間亦可彈性使用，婚禮聚會氣派又盡興。2021年推出四款婚宴專案，首度推出最低優惠「愛戀」周一至周四專案，每桌13,800元，超優惠價格外亦提供婚禮企劃諮詢、精緻場地布置等，荷包輕鬆省。精選112天小吉日的「心戀」專案每桌18,800元，誠意釋出61個周末好日子，時間選擇更多元，鼓勵更多計畫結婚的新人提早下定。桌數選擇最彈性的「臻囍」平假日專案每桌21,900元，最低桌數4桌即可開席，小桌數也可享有星級服務，與最重要的家人朋友一同歡度人生重要的日子。「璀璨」平假日專案每桌23,900元，提供餐前迎賓雞尾酒及開胃小點，讓親友們開席前輕鬆享用。

台北喜來登飯店今年更全新推出「電子邀請函」婚禮服務，減少新人來回奔波於親友間詢問的時間，提供賓客最方便完整的服務。

(工商 )