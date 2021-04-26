儘管南亞疫情升溫，印度單日確診破30萬人，各國封城、經濟停擺，但為持續協助廠商拓銷，外貿協會上周舉辦「2021年南亞線上拓銷團」，透過零接觸形式，安排18家臺灣廠商與孟加拉、斯里蘭卡、印度加爾各答及新德里的147家專業買主進行為期四天、超過210場一對一視訊洽談，整體後續商機上看1,500萬美元。

貿協表示，此次活動特別安排各外館主任於洽談會前分享駐地市場實用資訊；其中，加爾各答站更邀請到東印度重要性極高的工商組織「西孟加拉邦商工會」首席經理Mr. Sambit Dasgupta，分析印東最新市場趨勢及雙方合作可能性。

貿協表示，第一站孟加拉雖因當地實施嚴格封城，此次仍舉辦達50場次洽談；其中，我國化學產業龍頭台塑表示，因疫情無法出國訪客，成為參與活動契機，同時考量孟加拉當地塑膠原料皆為進口，近年GDP成長率皆大於6％，對台塑而言，該市場具相當大空間可推廣高值化產品。此次台塑亦被安排與多家紡織工業及化工類相關潛在買主洽談，台塑亦表示合作可能性相當高。

第二站斯里蘭卡則因對資通訊產品需求高，生產光模塊、路由器的明虹科技、松芯皆期望藉由此次洽談進入斯國市場。第三站加爾各答為洽談場次最多的一站達82場。其中，恩昊能源太陽能模組及電池相關產品與當地市場最為契合，與買主洽談達9個場次。

最後壓軸是新德里站，主打工業用安全護具的合晟企業特別委派駐臺印度籍顧問參與洽談，並表示於疫情期間爭取進入南亞市場機會，將持續與孟加拉及印度潛在買主聯繫。

貿協強調，我國與南亞於產業發展、經濟結構有高度互補，從數位科技到疫情期間需求暴增的防疫產品，皆適合雙方共同深化合作機會。此次參與洽談的廠商皆期待透過線上媒合方式，找尋更多合作夥伴。

(工商 )