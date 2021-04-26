土耳其國防工業辦公室主席伊斯梅爾·丹米爾（Ismail Demir）宣布，土耳其自製的「游隼」(土耳其語：Aksungur)渦輪螺旋槳長程無人機，完成了佩掛自製飛彈與發射，擊中了30公里以外的目標。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，丹米爾在其官方Twitter上宣布，游隼無人機搭載的是名為KGK-SIHA-82的新型飛彈，它重量340公斤。

土耳其航太工業公司（TAI）在另一份聲明中說，試驗是在錫諾普省(Sinop ili)的黑海淢域進行的，飛行高度20,000英尺(6096)。

游隼投放KGK-SIHA-82飛彈。(圖/TAI)

TAI說，這次測試，同時證明游隼無人機的性能，也展現自製武器的效果。飛彈還在改進，射程將很快增加到45公里。

KGK-SIHA-82由土耳其國防工業開發研究院（SAGE）所開發。

Aksungur SİHA ilk kez attığı KGK SİHA 82 ile 30 kilometreden hedefi başarıyla vurdu

據土耳其媒體報導，游隼無人機全長長12公尺，翼展24公尺，最高 3公尺，採用2具雙渦輪增壓柴油發動機提供動力，最多可承載750公斤有效載荷，飛行最高高度40,000英尺(12192公尺)。

去年9月，游隼無人機已經展示攜帶12枚微型炸彈，在空中停留28小時的能力，更早之前，已經投擲過Mk-82傳統炸彈，而Mk-82可以加裝導向套件，成為JDAM精準型炸彈。

TAI表示，游隼無人機具有長滯空的遠航程的優點，是良好的空域偵察與海上巡邏機，加上武裝之後，還具有反恐作戰的效果。

(中時新聞網)