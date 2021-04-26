最新民調顯示，在2024年總統大選可能的候選人中，認為新北市長侯友宜獲適合擔任下屆總統的民眾有22.5%，僅次於賴清德。(本報系資料照)

總統蔡英文第二任期將在3年後屆滿，各陣營2024大選派誰出馬備受矚目。至於誰最適合擔任下一屆總統？最新民調顯示，副總統賴清德拔得頭籌，新北市長侯友宜則緊追其後，台北市長柯文哲位列第三，行政院長蘇貞昌則敬陪末座，而這份民調有在網路上引起網友熱烈討論。

《美麗島電子報》今(26)日公布「誰最適合做我們下一屆的總統」民調，結果顯示，有23.6%民眾認為賴清德適合，22.5%民眾認為侯友宜適合，認為柯文哲適合的則有10.8%，認為前國民黨主席朱立倫適合的有8.1%，認為桃園市長鄭文燦適合的為7.5%，蘇貞昌排名墊底，僅有3.9%民眾認為他適合。

同時，《美麗島電子報》也對可能參加2024大選的政治人物信任度進行調查，結果顯示，侯友宜以72.1點的信任指數居冠，鄭文燦則以60.8的信任指數居次，賴清德的信任指數則為58.7點、朱立倫52.2點、蘇貞昌46.4點、柯文哲為46點，值得注意的是，現任總統蔡英文則獲有54.8點。

這份民調也在PTT上引起網友討論，「下屆總統要抱缺水電炸彈，還要應付前八年大撒幣欠債」、「下屆最慘無誤，各種爛攤子」、「目前的民調是一回事，網軍發功後的結果是另外一回事」、「認真回，這兩位其實都OK，都可以考慮，別出現奇怪人就好」。

同時，也有網友討論起這些政治人物，以及2024總統大選選情，「有朱立倫的前車之鑑，侯友宜是不可能會考慮選2024的」、「賴會贏啦，侯出來還要背一個落跑」、「如果賴清德要選2024，那國民黨應該派謝龍介出來選才有得看」、「賴清德之前黨內民調也是一路領先啊，看看黨內網軍動得厲害」。

(中時新聞網)