一名女子在臉書表示，結婚半年後才發現老公是同志，依然與對方生了2個小孩，老公想用結婚來掩蓋性向，她則想用小孩試圖改變老公性向，不料夫妻兩人自此之後竟過了8年的無性生活，貼文一出讓眾人驚訝，有網友批評隱瞞自己性向騙婚的行為「可恥且惡劣」。

原PO在臉書社團《靠北婚姻2.0》表示，跟老公結婚11年，雖然婚後半年就發現老公的性向，但還是生了一女一男，然後無性生活過了8年。原PO指出，老公想用結婚來掩蓋性向，她則想用小孩拉回老公的性向，結果她輸了。

原PO無奈，事實證明性向無法改變，感嘆自己浪費了11年青春，還幫老公傳宗接代，而且由於家裡不知道老公是同志，所以他都很自然的直接帶男同事回家吃飯，讓她忍不住喊話「我也去找個男朋友來交交好了，彼此彼此」。

貼文一出讓眾人驚訝，網友紛紛回應「婚後半年就發現，居然還能生兩個」、「辛苦你了！」、「刻在你心底的名字？」、「分開吧，太痛苦了」、「好爛的男人」、「贊成同志婚姻，但為了傳宗接代、給家裡交代而結婚，這種行為可恥且惡劣」。

有網友分析，性向無法改變，很多男生受到傳統傳宗接代的壓力，不得不結婚生子給家裡交代，女方一旦發現事實，可以選擇勇敢離開，最重要的是，父母應該理解並接受孩子天生的性向，這樣就不會有這麼多不該被組成的家庭了。不少網友留言勸「該去追求自己的幸福了」、「勇敢走出來吧！加油」。

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(中時新聞網)