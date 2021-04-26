台灣浩鼎（4174）26日宣布，旗下抗癌新藥OBI-3424獲美國癌症研究網絡SWOG支持的I/II期臨床試驗計畫，已展開病患召募，將以成人白血病患為對象，並成功收治了首位患者。

OBI-3424是一種前驅性化療首創型新藥，經由癌細胞內AKR1C3酵素作用下，它會釋出強效DNA烷基化劑，啟動殲滅癌細胞的機制。

據文獻，已知許多對治療產生抗性和難治的癌症，均有AKR1C3過度表達，包括肝細胞癌（HCC）、去勢抵抗性攝護腺癌（CRPC）和T細胞急性淋巴細胞白血病（T-ALL）。 AKR1C3在多達15種實體癌症和液體腫瘤中均有高度表現。

此外，臨床上，已可透過染色的免疫組織化學法（IHC），篩檢對AKR1C3有AKR1C3過表達病患，這種個別化的病患選擇，可鑑定出最可能對OBI-3424治療產生反應的其他腫瘤類型，並提供可能的臨床治療策略。

浩鼎表示，已展開OBI-3424針對實體瘤患者的第I/II臨床試驗，此一以T細胞急性白血病和淋巴瘤患者的研究計畫，正好補足了OBI-3424另一治療領域的評估。

該項S1905研究計畫名為「針對復發或難治型T細胞急性淋巴細胞白血病（T-ALL）及T淋巴母細胞淋巴瘤（T-LBL）患者的AKR1C3前驅藥OBI-3424 I/II期研究計畫，獲得SWOG支持。

SWOG是美國歷史最悠久、規模最大的公共資助癌症研究網絡，它是美國國家癌症研究所（NCI）所成立的國家臨床試驗網絡和NCI社區腫瘤學研究計劃的分支；在美國47州和其他8個國家／地區擁有近12,000名成員，他們旨在設計並推行臨床試驗，期藉此改善癌症患者的生命和生活。截至目前，SWOG試驗已獲批准14種抗癌藥物，改變了100多種癌症治療標準，挽救了相關病患300萬多年壽命。

浩鼎醫學長Tillman Pearce指出，這項試驗目的在驗證OBI-3424在異種移植動物實驗中的效果，能否顯現在T細胞成人白血病患者（T-ALL）身上。先前老鼠異種移植實驗是由NCI幼兒臨床前研究小組所完成，所以此一臨床試驗由SWOG推動來測試其在病人身上效果，再合適不過。

(工商 )