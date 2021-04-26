財政部國產署今日公告招標今年首批地上權，共計20宗，為歷史列標最多宗地上權土地，面積達10.27公頃（約3萬1067坪），底價共計38.48億元。

國產署表示，這次招標的土地分布全國9個縣市，包含台北市4宗、台中市、台南市、高雄市各3宗、新竹縣、雲林縣各2宗，新北市、南投縣與屏東縣各1宗。

國產署這批招標地上權年限為70年，地租年息率為3.5％其中浮動年息率為1％、固定為2％。

而這次有14宗土地是首次列標，最受矚目的是台北市松山區鄰近微風南京購物商場、敦化國中及台北小巨蛋，距離捷運南京復興站僅只有300公尺，其基地面積雖然只有232.32坪，但是因為地屬精華地段、地理位置絕佳，所以已經引起許多投資人的興趣，權利金底價為5.28億元。

另一個精華地區就是高雄市前鎮區土地，位在華光三路、近205兵工廠基地、高雄捷運獅甲站，面積1335坪、權利金底價5.77億元，是南部最受矚目的一塊土地。

而非首次列標的土地，權利金底價也大部分受到區域發展而較調漲，以台中市西屯鄰近水湳經貿園區東側重劃區，近中清路商圈的土地，面積708坪左右，權利金底價1.53億元，較前次列標調漲了16％。

雲林虎尾鎮2塊土地，近高鐵雲林站、台大醫院雲林分院虎尾園區，面積分別為9852坪以及4433坪，權利金底價分別為5.69億元、2.44億元，也較前次列標分別漲了66％與42％。

國產署表示，這次地上權案，部分是由國防部營改基金釋出精華地，且有許多土地很多潛在投資人都表達有興趣，相信這次招標可以有很好的成績。

(中時 )