台微體（4152）子公司盈擘醫藥，26日宣布最新一篇描述ISPM21與ISPM19之潛在優勢的科學摘要榮獲國際醫學氣霧劑學協會（International Society for Aerosols in Medicine，ISAM）的科學委員會接受，並將於第23屆ISAM大會中發表。

盈擘專注於微脂體吸入劑型藥物開發，此次發表的研究報告為「利用吸入式微脂體抗病毒藥物之標靶傳輸來治療新冠肺炎之策略」，是屬於新醫療器材和新興療法類別的海報，將於大會網站上以電子版本呈現，並搭配口頭簡報，其也將在2021年5月22至26日於美國愛達荷州博伊西市會議中心進行的大會中以實體方式呈現。

ISAM大會乃世界上最大的肺部藥物傳輸和呼吸健康會議之一。此研討會將聚集數百名與會者，包括臨床醫生、呼吸健康護理專業人士、重症監護專業人士、氣霧劑科學家和工程師、製劑科學家以及產品開發和監管專家。大會的目的乃促進當前醫學氣霧劑最新技術的科學討論。

台微體曾於瑞士舉行的第22屆ISAM大會中發表以吸入式微脂體尼達尼布（nintedanib）來提升肺部疾病治療的科學海報。該海報的科學摘要（N-003）刊登於氣霧藥物與肺部藥物傳輸期刊（Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery）的新醫療器材和新興療法。

(工商 )