瞄準後疫情時代「宅經濟」火熱，民眾網購生鮮冷凍食品需求大幅提高，全家便利商店26日宣布，推出全台第一個專營冷凍食品的商城「好生凍生鮮集市」，並首創「冷凍店到店」服務，打破以往冷凍宅配的時空限制，提供24小時、全台逾3,800個據點的冷凍店寄店取服務，估計在新平台助攻下，今年冷凍包裹件數拚倍數增長！

全家表示，「好生凍生鮮集市」將於4/28正式開站，目前商城上已集結超過30家廠商、近千項商品，從生鮮魚肉、主食小吃到甜點等都有，涵括中、日、美、南洋等風味食品。全家並指出，第一階段先網羅線上線下名店進駐商城，預計第三季將再擴大冷凍店到店服務範疇，提供自有電商開店平台「好賣+」內的小賣家冷凍寄取件服務。

全家之所以推出「冷凍店到店」服務，主要是觀察到新冠肺炎疫情後帶來的消費行為改變，民眾對購買冷凍食品的需求明顯提升，且購買頻率變高，從以往逢年過節偶一為之的採買，變成日常生活的常態性購買。據全家統計，去年整體冷凍食品業績、冷凍店取件數，雙雙成長三成。

正因需求跟頻率都提高，全家表示，目前市場上冷凍宅配的運費從120元到285元不等，成本相對較高，而全家冷凍店到店透過原有的物流優勢，運費只要99元，是目前全台最低價，並開放賣家免費申請、通過審核後「零元開店」，還免平台使用費、免成交手續費，全力搶攻冷凍食品商家；對買家來說，也不受收件時間限制，可隨時到店取貨，主打「你家冰箱在全家」。

事實上，早在疫情之前，對應人口、家庭結構及消費趨勢的改變，全家很早就展開冷凍供應鏈的相關布局，從鮮食廠冷凍產線的擴增、冷凍物流倉儲的擴建，還有店鋪前後場冷凍空間的擴充，甚至還在2018年推出自有品牌「媽媽煮藝」冷凍調理食品，從生產、物流配送、店鋪設備到品牌陸續到位。

今年進一步成立冷凍商城「好生凍生鮮集市」，並結合「冷凍店到店」物流服務，則是全家將冷凍布局提高到虛擬二樓，虛實並進搶冷凍商機。全家表示，「好生凍生鮮集市」以全台最低的99元運費、24小時全店可寄可取的服務，提供買賣雙方更經濟便利的選擇，預估此平台服務推出後，今年全家冷凍包裹件數可望倍增。

(工商 )