旱象未解 蘇揆呼籲繼續省水撐過百年大旱 19:192021/04/26 工商 蘇秀慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 旱象未解，行政院長蘇貞昌26日透過臉書呼籲全民繼續支援省水，一起撐過百年大旱。 蘇貞昌表示，儘管前兩天有下雨，水利署各地啟動人工增雨、把握這場降雨引水，但少數有顯著下在集水區的高雄、台南，降雨效益也少於一日供水量，預計南部地區降雨效益75萬噸、全台進帳128萬噸，水情仍然險峻，請大家不要鬆懈。 蘇貞昌指出，政府會繼續替大家多找水、多調水、多省水，請大家一起節約用水，一起撐過百年大旱。 台中業者祭品文祈雨 今晚實現承諾發百份雞排 宜蘭雙連埤古水圳 修復顧生態 (工商 ) #台南 #全台 #省水 #撐過 #百年大旱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 水能旺財也能破財 犯禁忌財運恐被沖走 16:502021/04/26 運勢 濁水溪現罕見斷流 民眾痛心拍下魚翻肚擱淺照 18:332021/04/26 時事 3年1次 台中萬和宮老二媽西屯省親遶境安座 19:292021/04/25 寶島 大里建案工地供水 沒水可來取水 17:022021/04/26 生活 限水停工釀「旱災」中市府護勞工權益 15:512021/04/26 生活 老二媽省親遶境圓滿成功 副市長黃國榮祈求保佑風調雨順 10:112021/04/26 寶島 中南部降甘霖 水庫依舊沒進帳 04:102021/04/26 社會新聞 鄰居每天洗車庫 他怒公布濕照 網戰翻 11:472021/04/26 生活 台中版東區門戶計畫媲美東京丸之內 擁捷運、水岸、商城正核心 17:432021/04/26 區域情報-台中 曬小女兒蠻腰長腿照 王彩樺：怎麼看就是水 18:462021/04/26 娛樂 林園海巡媽 專屬遊程快完售 04:102021/04/26 地方新聞 財經熱門新聞 當心！科技股ETF上周失血1680億 創網路泡沫破滅來最高 - 財經 長榮漲停 他狂撒千萬大膽做空 損失金額曝光 - 財經 中低價位績優雙強 內外資挺聯電、華邦電 - 財經要聞 - 工商時報 英特爾想重返霸權 死敵卻靠台積電強攻 關鍵報告這周揭曉 - 財經 銀行主管爆桃色糾紛 台新金控徹查：調離現職絕不寬貸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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