旱象未解，行政院長蘇貞昌26日透過臉書呼籲全民繼續支援省水，一起撐過百年大旱。

蘇貞昌表示，儘管前兩天有下雨，水利署各地啟動人工增雨、把握這場降雨引水，但少數有顯著下在集水區的高雄、台南，降雨效益也少於一日供水量，預計南部地區降雨效益75萬噸、全台進帳128萬噸，水情仍然險峻，請大家不要鬆懈。

蘇貞昌指出，政府會繼續替大家多找水、多調水、多省水，請大家一起節約用水，一起撐過百年大旱。

(工商 )