印度香料航空從香港運來800台製氧機，這是香料航空子公司香料醫療向大陸購入首批製氧機。（圖／中國駐斯里蘭卡大使館）

深陷疫情風暴的印度，世界多國積極提供氧氣協助印度度過難關。印度民間也向大陸採購製氧機之外，中國駐斯里蘭卡大使館宣布，已有800台製氧機已被從香港空運至德里，本周還將有來自世界各地約10000台，印度部份網民為此呼籲與中國修復關係。不過，印度專家預測，在疫情肆虐下，10日內每日新增確診可能衝破44萬例。

據《觀察者網》報導，全球多國基於人道主義精神積極協助印度克服疫情難關，中國駐斯里蘭卡大使館推特帳號26日表示，「中國正與印度保持溝通，討論（印度的）緊迫需求。保持堅強。」大使館的推文發出鼓勵，並附上了中國、印度和斯里蘭卡的旗幟，以及「團結」（Solidarity）的標籤。

印度軍方出動大型運輸機從世界各地運回氧氣相關物資設備，圖為從新加坡運抵的氧氣槽。（圖／路透)

據印度媒體《Mint》報導，印度第二大民航香料航空旗下貨運部門（SpiceXpress）24日晚從香港運回了首批大陸的製氧機，將分發至全國。採購方是子公司香料醫療（SpiceHealth），香料航空CEO阿傑．辛格稱，預計未來幾周內將從全世界運回至少10000台製氧機。

儘管香料航空的消息都未特別提到製氧機來自中國，但中國駐斯里蘭卡大使館推文下，絕大多數印度網民熱情留言，對中國表示感謝：「中印友好萬歲」、「發自內心地感謝」、「向你們脫帽致敬」。另有印度網民表示，鄰居比朋友更重要，呼籲印度政府與中國修復分歧，並「嚴肅考慮與最好的朋友─美國的關係」，還有網民說：「印度應該拿出道德勇氣退出四國同盟，這就是一個可憎的反華聯盟」。

報導說，也有斯里蘭卡的網民向中國道謝，表示「希望看到這兩個偉大的國家共同合作，這對我們所有人都好」。

隨著疫情失控、醫用氧氣短缺，印度各邦、各地醫院努力爭奪醫用氧氣，黑市氧氣瓶售價已上漲近7倍。印度政府也派出軍用飛機，從各國運回氧氣。新加坡、中國、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、德國等紛紛伸出援手。

印度衛生部26日統計，目前印度累計確診17313163例，累計死亡195123例。印度理工學院專家預測，未來10天內每日新增確診高峰可能達到44萬例。

(中時新聞網)