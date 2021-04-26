新北市石碇五路財神廟秉持「取之社會、回饋社會」捐贈一輛綠美化工程車給石碇區公所，由民政局長柯慶忠代表接受。（葉書宏攝）

新北市石碇五路財神廟秉持「取之社會、回饋社會」捐贈一輛綠美化工程車給石碇區公所，由民政局長柯慶忠代表接受。（葉書宏攝）

新北市石碇五路財神廟秉持「取之社會、回饋社會」捐贈一輛綠美化工程車給石碇區公所，由民政局長柯慶忠代表接受。（葉書宏攝）

民政局長柯慶忠前往石碇五路財神廟參拜。（葉書宏攝）

民政局長柯慶忠代表市長致贈香油錢。（葉書宏攝）

武財神聖誕關心偏鄉 石碇五路財神廟捐工程車守護石碇

今（26日）農曆3月15日為五路武財神聖誕，新北市石碇五路財神廟秉持「取之社會、回饋社會」捐贈一輛綠美化工程車給石碇區公所，由民政局長柯慶忠代表接受，感謝五路財神廟造福人群善行義舉。

柯慶忠表示，適逢五路武財神聖誕，石碇五路財神廟去年捐贈深坑區公所一輛9人座汽車，方便區公所接送長者，同時也捐贈價值百餘萬的災情勘查車1輛及救災裝備1批，提供新北市消防局石碇分隊執行各項救災勤務使用，提升偏鄉災害搶救與緊急救護能力。

同時，防疫期間也捐出防疫基金與新北市共同齊心為防疫盡一份心力，柯慶忠強調，感謝民間力量對地方的付出，公部門資源有限，感謝大家共同為地方進步共盡心力。

石碇五路財神廟主委田朝益表示，感覺石碇偏遠山區、資源較少，由在地宮廟努力回饋，「取之社會、回饋社會」，只要可以回饋地方的，一定會全力以赴協助公部門，未來也會持續關心偏鄉孩童就學、用餐等問題。

石碇區長李浩榕說，石碇五路財神廟照顧偏鄉不遺餘力，善盡宮廟的社會責任，綠化班的同仁非常辛苦，工程車將大幅提升工作效率，如今颱風季節將來臨，綠化班雖然只有3人，但是對於地方相當有助益，相當感謝五路財神廟捐贈工程車。

「石碇五路財神廟」正殿座朝元寶山，四周環抱的溪流似乎代表源源不斷的財水，該廟大殿奉祀主神五路財神為金面金身雕塑，廟體建設不論是龍柱、金爐、樓柱雕花等均以圓滾飽滿的金元寶飾之，處處充滿財喜進而形成一股強大的「招財磁場」。

26日適逢財神爺聖誕，亦是最佳補財庫之日，許多信眾會前來祝壽，廟方也特別準備了鮮花、素果等供品向財神爺祝壽。

(中時 )