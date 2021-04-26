中壢一名詹姓女子，22日早上經過火車站，正要前往跳舞排練室，途中遭員警認為「行跡可疑」攔下盤查，詹女不知道什麼原因莫名被攔下，因此拒絕回答員警隱私問題，雙方爆發衝突，詹女被依妨害公務上手銬並帶回警局，此事掀起社會大眾關注，警察挨批濫權，對此，詹女不僅向該員警提告，還有中壢分局長陳錦坤也挨告。

拒盤查遭大外割並扣押9小時 女老師vs警察你挺誰?

詹姓女師在臉書上表示，4月25號已經前往興國派出所報案提告葉姓員警，訴求刑事強制、傷害相關罪刑，詹女強調不會和解，未來也會進行民事求償，且還會附帶提告性騷擾。

至於中壢分局長陳錦坤，詹女認為他瀆職、包庇下屬、公然說謊，要求陳錦坤正式公開道歉並下台；還有當天配合葉姓員警，對她違法處置的所有員警，也會提出告訴。

詹女說自己沒有聘請任何正式的律師，一切行動皆詢問過幾位熱心律師的意見，並對他們表達感謝之意。許多網友留言支持詹女，並加油打氣，且認為整起事件其實很可怕，「望能給執法者一些教訓，不是他們想怎樣就怎樣」、「幸好是妳的堅強，讓大眾有機會看見以及思考」、「加油，妳一定會贏」。

律師呂秋遠曾在臉書表示，警方在某些情況下，確實可以在公共場所要求民眾出示證件，最常使用的四個字叫做「合理懷疑」。但「在路上看到一個女性趕路，『似乎神情緊張』，這有什麼好懷疑的？憑辦案經驗？或許這位警員的辦案經驗『特殊』。

(中時新聞網)