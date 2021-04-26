華航帶隊67人到桃醫打新冠疫苗，被外界質疑人數仍過低。不過華航機師表示，這已經是好不容易才「擠」出來的人數，因為目前規定接種之後2天不能上班，因此要有3天假的人才能來打疫苗；如果扣掉正在國外派飛者、正在居家檢疫者或是必須上班者，67人「幾乎是把人在台灣的所有華航機師都找來了」。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日華航已有67名自願接種的機師搭乘巴士前往桃醫接種疫苗。指揮官陳時中也說，華航除了載機師到醫院施打疫苗外，桃醫也會安排醫護人員到機組人員採檢所在地，為機組人員接種疫苗。

67人太少嗎？機師工會常務理事、華航機師陳蓓蓓表示，這已經是把所有在台灣的華航機師都找來了，甚至是航班都調整過後才擠出來的人數。她解釋，現在想接種疫苗，第一班表要配合，第二要有3天假的人才能來打（目前規定接種之後2天不能上班）；此外正在居家檢疫者不能打、正在值勤者不能打、人在國外不能打，華航全部機師約1200多人，再外派飛者有好幾百人，七扣八扣下，能有67人打疫苗已經是傾盡華航全力。

華航則表示，華航配合中央流行疫情指揮中心擴大採檢作業，所有機師陸續安排篩檢，過程嚴守防疫措施，採檢後依個人意願安排接種疫苗。華航持續鼓勵第一線人員接種疫苗，除空勤組員外，也安排符合第三順位的機務、貨運、機場服務等一線地勤員工施打公費疫苗，期盼加速施打疫苗，強化自身防護，更提升群體保護力。

(旺報 )