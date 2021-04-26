台北市文山區日前發生有家貓在陽台遭鋼珠槍擊，導致鼻骨碎裂，北市動保處26日表示，將約談嫌犯到案說明，並依《動物保護法》裁處。
貓隻於住家陽台活動時遭彈丸擊中右側顏面，致部分鼻骨碎裂，現已完成階段性治療返家療養，動保處指出，現由傷貓體內取出的鋼珠，及嫌犯住所查獲鎮暴槍、瓦斯瓶及金屬彈丸等事證，推測嫌犯以具殺傷力機械射擊貓隻，已違反《動保法》第6條規定，將儘速約談嫌犯到案說明，依法調查及裁處，並依程序將嫌犯通報社會安全網追蹤列管。
動保處呼籲，故意傷害動物，導致動物嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，將依違反《動保法》第25條規定處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。
動保處強調，打造北市成為動物友善城市，人人有責，任何人皆不得騷擾、虐待或傷害動物，虐待傷害動物案件的糾舉實有賴社會大眾共同監督及配合通報，如民眾持有相關違法事證時，請於第一時間通報1999市民專線或動物保護專線（02）87913064~5提供相關資料，或立即向警方報案，防止動物受到虐待傷害。
(中時 )
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