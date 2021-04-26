近年台灣健身運動風潮夯，即食雞胸肉成為炙手可熱的商品，也吸引各家大廠紛紛搶進！為吸引更多年輕客群，肉品大廠台畜26日宣布，攜手網路人氣花生醬品牌「貓兒干」推出全台第一款「青辣椒花生醬雞胸肉」，主打嚴選國產新鮮雞胸肉，結合鹹、香、辣的花生醬，是前所未有的雞胸肉口味，可望吸引顧客嚐鮮！

台畜表示，旗下自有雞胸肉品牌「絕世好雞胸」系列，去年獲網路盤點最夯雞胸肉品牌第二名，今年力邀網路人氣花生醬品牌「貓兒干」合作，推出全台第一款「青辣椒花生醬雞胸肉」，主打嚴選國產新鮮雞胸肉，以整塊原肉醃漬，搭配高人氣團購美食「貓兒干花生醬」，選用新鮮青辣椒，結合雲林縣崙背鄉特產花生豆，將辣椒的香麻感融合飽滿溫潤的堅果，微辣微鹹的組合，帶有顆粒感，層次更豐富。

台畜並預告，接下來還將推出另一款「眷村麻醬雞胸肉」，主推高蛋白質需求的增肌減脂族、與健身族，採用「獨門雙醬」-芝麻加上花生醬，選自屏東崁頂「白芝麻醬」，搭配同樣含有豐富不飽和脂肪酸的「花生豆」，雙倍濃郁的堅果，香氣十足，也吃得到些許顆粒，讓整體口感更有層次。

台畜強調，兩款新口味皆是採新鮮堅果製成，無添加物，其中，與貓兒干聯名的口味「青辣椒花生醬雞胸肉」已於官網上架；「眷村麻醬雞胸肉」的零糖配方，除了適合健身族，也是低醣飲食者的新選擇，預計5月以「預購」方式推出。

(工商 )