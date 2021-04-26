麻豆警在董嫌租屋處及車上查獲2支改造手槍、16顆子彈、7.94克一級毒品海洛因、8.99克二級毒品安非他命及0.79克三級毒品K他命。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方在董嫌房內起獲1支改造手槍，隨後又在其所使用的自小客車內搜出1支改造手槍。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府警察局麻豆分局26日接獲線報，指有1名身背4案的45歲董姓毒品通緝犯，藏匿於轄內某出租套房，且疑似持有槍彈，經綿密布線後，於上午11時許在其承租套房當場緝獲董嫌，並起獲2支改造手槍、16顆子彈及毒品；警詢後將他依毒品通緝、違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，移送台南地檢署偵辦。

台南市政府警察局執行「肅槍專案」工作，麻豆警分局於專案期間接獲線報，轄區內有1名遭台南地方法院、台中地方法院、屏東地方檢察署及高雄地方檢察署4院檢發布共4件毒品通緝之董姓犯嫌，藏匿於麻豆區某民宅出租套房內。

麻豆警分局獲報後，由偵查隊及麻豆派出所員警組成專案小組前往查緝，於今日11時許在該民宅承租套房當場緝獲董嫌，並在房內起獲1支改造手槍，隨後又在其所使用的自小客車內搜出1支改造手槍。

警方表示，這次總共查獲2支改造手槍、16顆子彈、7.94克一級毒品海洛因、8.99克二級毒品安非他命及0.79克三級毒品K他命；目前積極向上溯源追查其槍枝和毒品來源。

麻豆警分局分局長邱顯良表示，非法槍枝、毒品是危害治安的社會毒瘤，有心人士勿心存僥倖、試圖挑戰公權力，警方絕對會強力打擊不法，掃蕩暴力犯罪，以淨化社會治安。

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(中時 )