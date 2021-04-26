雲林縣家扶媽媽體驗手作蛋糕，在母親節前夕圓1個蛋糕師傅的夢。（雲林家扶提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣家扶媽媽體驗手作蛋糕，在母親節前夕圓1個蛋糕師傅的夢。（雲林家扶提供／張朝欣雲林傳真）

一身專業烘培服、手拿擠花袋，70歲的程阿戀阿嬤專注裝飾著第1個自己製作的蛋糕！雲林縣斗六市環球科技大學觀光與餐飲旅館系師生，26日協助雲林家扶10名媽媽、阿嬤們體驗烘焙蛋糕，在母親節前夕圓1個蛋糕師傅的夢，並把蛋糕帶回去與家人分享自己專屬的母親節蛋糕。

環球科技大學董事長許淑敏、校長沈健華、觀光學院院長許慧珍、觀餐系主任丁一倫、老師李竺修與10名學生，26日化身圓夢導師，陪伴雲林家扶媽媽們一起打麵糊、烤蛋糕，媽媽們用心擠出一朵朵漂亮的奶油花，為自己的蛋糕添加美麗的色彩，過程中還注入對家庭滿滿的愛，期待將美味蛋糕帶回去與家人分享，慶祝母親節的到來。

許淑敏表示，此次母親節活動由環科大觀餐系師生陪伴家扶媽媽們完成蛋糕製作，讓學生發揮所學、以實際行動參與社會公益活動，藉此培養學生感恩、孝順父母的心，鼓勵學生回家後，也要跟照顧自己的家人說聲「您辛苦了」。

丁一倫說，雲林家扶的媽媽們平時為家庭付出，忙於工作維持生計，還需負起照顧孩子的責任，把大部分時間都奉獻給家庭。透過此次烘焙課程，讓媽媽們好好放鬆做回自己，在攪拌蛋糕糊、裝飾蛋糕的過程中，圓1個成為蛋糕師傅的夢。

來自崙背鄉70歲程阿戀阿嬤第1次體驗蛋糕的製作、烘烤、裝飾等過程，開心地說回家後要帶著孩子一起製作蛋糕。阿嬤感謝環科大提供此次體驗機會，還能帶著美味蛋糕回家，收穫滿滿，也感謝師生們的陪伴，讓她從中感受到滿滿的愛與祝福。

雲林家扶主任廖志文指出，許淑敏董事長總是心繫雲林家扶弱勢家庭，讓這群媽媽們體驗烘焙蛋糕的樂趣，在忙碌的生活中放鬆自己，帶著滿滿的愛與漂亮的蛋糕回去，與親愛的家人一同慶祝特別的母親節。

(中時 )