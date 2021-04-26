台中市南區大慶街二段與復興北路交叉路口處的「文小 66」，緊鄰南區乙種工業區，3、40年未解編，影響相關民眾權益甚鉅。市議員邱素貞表示，「文小66」如不開發，應儘速解編，還地於民；如納入跨區市地重劃整體開發，希望儘速辦理。

教育局長楊振昇指出，「文小66」已經設立非營利幼兒園，總共1.6公頃，預定110年度招生，對於邱素貞建議，如不開發，應儘速解編，還地於民，都有進行研議。

邱素貞說，「文小66」土地鄰近第13期大慶市地重劃區與九德區段徵收的邊界，周邊社區大樓如雨後春筍矗立，但該地段卻荒蕪閒置，不僅限制了地主使用的權益，也產生環境維護問題，影響都市景觀與發展，造成地方觀感不佳。

經邱素貞多次質詢，爭取「文小66」儘速解編，開辦學校，其中，非營利幼兒園部分，已在2020年9月9日竣工啟用，樹德國小於今年2月24日舉辦新建校舍動土。

(中時 )