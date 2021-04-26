周一，由於投資者利用上周的跌勢作為買入機會，比特幣上漲了10％。截至美國東部時間上午03:00，該數位資產的最新交易價格接近53,000美元，但早些時候在亞洲早盤交易中曾跌至47,000美元。

一些分析師表示，加密貨幣投資者認為波動是增加利潤的好機會。Real Vision聯合創始人兼前對沖基金老闆拉烏爾·帕爾（Raoul Pal）週日表示：「牛市中的修正是機遇，而不是威脅。」

但摩根大通（JPMorgan）警告稱，由於購買勢頭下降，比特幣可能進一步走軟，上週比特幣跌至低至47,953美元。報導說，拜登（Joe Biden）計劃對富人徵收更高的稅款，也推動了比特幣的進一步下跌。而有兩家加密貨幣交易所倒閉之後，土耳其的投資者承受了更大的痛苦，引發了人們對加密貨幣可能正在泡沫中的擔憂。

OANDA的高級市場分析師Jeffrey Halley表示：「我的感覺是，在6萬美元法定貨幣以上，且由納稅人收入美元支撐的市場是長期的，是錯誤的。」他補充說，他預計價格會跌至42,000美元左右基於技術分析。

與此同時，卡爾達諾的ADA代幣上漲10％至1.20美元，以太坊的以太幣上漲6％至2457美元，狗狗幣上漲5％至0.26美元。

(中時新聞網)