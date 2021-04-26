交通部長王國材喊出「台鐵資產活化」，希望讓這家百年老店動起來。但台鐵的財務狀況如何？解讀2021年2月台鐵局損益表：台鐵的資產約8314億元，其中不動產、廠房及設備就占了7989億；負債是4074億元。乍看之下，台鐵的財務狀況還不錯，畢竟資產是負債的2倍之多。

不過仔細一看，台鐵的現金加上流動金融資產僅8億元，占資產僅0.09％；相較之下，台鐵的短期債務有1392億、長期債務有629.7億，2項相加是2021.7點億，占資產24.3％。換句話說，台鐵擁有的100元資產裡有24.3元要拿去還債，但僅能拿得出0.09元。如果台鐵不是政府單位，恐怕沒人敢借錢給台鐵，因為這償債能力也太低了。

帳面上看來，台鐵的權益（資產減去負債）4240億，但也有1246億累積虧損，那為何台鐵還能營運下去？主要是政府不斷增資。以2021年2月的情況來看，資本已經增加到2079億。

再以台鐵的資產組合來看，台鐵有高達96％的資產都來自不動產、廠房及設備，主要是車站，但台鐵不可能賣車站來還債或是支付員工退休金；即使台鐵想拿車站去跟銀行抵押，但從銀行的角度來說，台鐵的償債能力太低，銀行就算拿了台鐵的車站也不能做甚麼，還不如不要。

不過陽明交大運輸物流管理系退休兼任副教授黃台生表示，他認為台鐵已經在做資產活化，最近幾任局長都努力在開發台鐵的土地，所以他覺得這個部分應該沒有問題，只是不可能一下子就做好，要給台鐵時間。且事實上交通部也管不到，因為土地開發是內政部管轄，台鐵必須跟地方都市計畫單位協調。

(旺報 )